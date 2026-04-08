「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）アネモネＳ勝ちのディアダイヤモンドがクラシック戴冠を狙う。２０００年からトライアルとなったアネモネＳだが、本番では０１年ダイワルージュの３着が最高成績。苦戦傾向のステップだが、それを上回る魅力十分だ。仁川への最終切符を３馬身差の圧勝でつかみ取った。９着に敗れたシンザン記念から一変、器の違いを見せつける快勝劇を決めたディアダイヤモンド。シンザン記念は約半年の休み