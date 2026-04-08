◇パ・リーグ日本ハム0−3楽天（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）日本ハムの連続本塁打記録が開幕から10試合目で止まった。新庄監督は「全く興味ない！」と笑い飛ばした。ここまで9戦22発で、開幕9試合時としては85年阪神に並ぶ史上最多となっていた。「これは野球できん！寒さと風、ピッチャー大変でしょうね」と指揮官も嘆き節だった。仙台は開始時で気温9度と極寒。風速10メートル以上の強風も吹いた。前回ノー