◇パ・リーグ日本ハム0−3楽天（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）杜の都の上空は強風が襲っていた。仙台では4日に「桜の満開」が発表されたが、この日の最低気温は7度。日本ハム・万波中正外野手も「全員同じ条件だったけど、今日は過酷でしたね」と振り返った。そんな厳しい屋外球場で、7日に誕生日を迎えたスラッガーが「バースデー安打」を放った。初回2死一、三塁で1打席目が回ってくると、スタンドから「ハッ