◇パ・リーグソフトバンク6―8西武（2026年4月7日みずほペイペイD）【杉本正視点】昨季13勝のソフトバンク・大関に対し、西武打線は初回無死一塁でバントを使った。一巡目までは逆方向の意識もあった。ただ、途中からは右打者も引っ張りの傾向が出ていた。ということはボールの切れがいまひとつだったのだろう。こういう展開になると2番手がどれだけ我慢できるかが、重要だ。昨季はロングリリーフ要員を使う機会は極端