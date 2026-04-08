皮肉は、打ち返してこそ痛快さが増す。ドジャースの周辺で、カイル・タッカー外野手（２９）の動向を巡る?もう一つの構図?が注目を集めている。ドジャース専門メディア「ドジャース・ウェイ」は、今オフに４年総額２億４０００万ドル（約３８４億円）の大型契約で加入した新右翼手について、古巣カブスのファンが開幕直後の不振に冷ややかな視線を向けた経緯を紹介。その一方、ドジャース側では「ここから本来の力を発揮し、そ