◇パ・リーグソフトバンク6―8西武（2026年4月7日みずほペイペイD）得意のみずほペイペイドームで10連勝を狙ったソフトバンクの大関が、4回1/3を9安打6失点（自責点5）でKO。「準備のところが良くなかった」と、悔しさをにじませた。3―1の4回無死、渡部に二塁打を許すと、続く外崎に139キロの直球を左翼スタンドに運ばれた。5回も2安打と本塁打を浴びて3失点し、回の途中でマウンドを降りた。登板時は技術や思考など