広島５―２巨人（セ・リーグ＝７日）――広島は四回にファビアンが先制２ラン、五回に大盛が２ランと一発攻勢。森下からの継投で逃げ切った。巨人はウィットリーが中盤に崩れ、３連勝はならなかった。巨人の新外国人ウィットリーが２発に沈んだ。三回まで球威で押し込み、安打を許さなかったが、中盤に暗転した。いずれも四球で走者を出して不用意な球を仕留められ、「非常にフラストレーションがたまる。自分の犯した間違いが