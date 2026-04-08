米男子ゴルフのメジャー今季第1戦マスターズは9日、米ジョージア州のオーガスタ・ナショナルGCで開幕する。13年連続15回目出場となる21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は7日、タイトル奪還を宣言した。松山は前日に続いて東北福祉大の後輩の片岡と練習ラウンドを行った。ホールアウト後には「去年よりはいい状態で来れている。コースコンディションは去年までと違う。どういう状態に仕上がるか分からないけど、どういう状況