ソフトバンクは７日の西武戦（みずほペイペイ）に６―８の逆転負けを喫し、カード初戦を落とした。先発・大関が５回途中６失点（自責５）と振るわず、今季初黒星。最大５点差をつけられながら、打線が相手を上回る１２安打を放って終盤２点差まで詰め寄るったが及ばなかった。開幕１０試合を終えて７勝３敗。昨季は開幕早々に近藤、柳田らが相次いで故障離脱したが、この春は主力に大きなアクシデントなく、充実の戦力を維持し