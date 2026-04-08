今年もクマ被害は続くのか。７日、福島県郡山市の市街地に体長約１・５ｍのクマが出没し、衝撃が走っている。６日夜から目撃情報が相次ぎ、７日午前７時ごろに逢瀬川沿いの大島自然ふれあい広場で目撃され、箱わなを設置したが捕獲には至らなかった。その後、クマは市街地に移動。市と警察が対応にあたっており、緊急銃猟を行う可能性もあるという。市の担当者によると「昨年も１００件を超えるクマの目撃情報が寄せられまし