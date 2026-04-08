6日、12年ぶりに行われた社民党の党首選は開票が行われ、決選投票の結果2,364票を獲得した福島みずほ党首（75）が、1,792票の大椿ゆうこ元参議院議員（52）を破り再選した。同日に行われた新党首発表会見では、司会をしていた党事務局の男性が記者に「今日は新党首の福島氏の会見なので、党首への質問に限ってください」と質問を制したことで、大椿氏らが発言する機会は設けられず。会見の途中で大椿氏は怒りを滲ませながら、荷物