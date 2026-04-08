今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とある猫ちゃん。投稿主さんが視線を感じて振り返ると、そこには…。投稿はThreadsにて、4.1万回以上表示。6000件以上のいいねが寄せられていました。 【動画：『視線を感じる』と思ったら、愛猫が……ちょっぴりホラーな瞬間】 みられていた… 今回、Threadsに投稿したのは「ぐるとてん」さん。登場したのは、白猫のてんちゃんです。 とある夜、何かの視線を感じ取った投稿主さ