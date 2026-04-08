発砲した車には、猫のステッカーが 画像はイメージです 2026年3月、米国アリゾナ州ツーソンで、「猫」が犯人逮捕の重大な手がかりになった出来事がありました。 事件は、5人が乗車しているトラックが右車線に移動しようとしたところ、別の車が割り込んできて車内から発砲したというものです。弾丸はトラックに乗っていた10代の少女の脚を貫通し、さらに別の少女にも命中したといいます。 被害者らは