コロナ禍でよみがえった40年の旅の記憶。世界各地を巡る中で出会った風景や人々の姿を、白と黒のコントラストで描いた切り絵の画文集が、4月6日に刊行された。40年以上にわたる旅の記憶をもとに制作された『切り絵で世界旅世界は広く、深く、面白い！』（あけび書房）。著者の竹内明久さんは、コロナ禍で外出が制限されたことをきっかけに、1978年から2019年までに訪れた各地の風景や人物を振り返りながら制作に取り組んだと