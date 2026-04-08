仕事をしていると、どう考えても自分だけのせいではないのに、責任を押し付けられてアホらしくなる瞬間がある。「始末書を書かされました」と投稿を寄せた60代男性（東海地方）は、警備会社で班長として働いている。ある日の現場で、納得のいかないトラブルに見舞われたという。その日はクライアントの安全調査が入るため、会社から車や安全装備を必ず用意するよう事前に念を押されていたそうだ。（文：篠原みつき）運転手に確認し