スーパー銭湯の醍醐味は、広いお風呂で心身ともにリフレッシュすることだ。しかし、入浴前に水を差されるような出来事があれば、せっかくの癒やしも台無しになってしまう。投稿を寄せた40代女性（新潟県）は、あるスーパー銭湯で残念な体験をした。その施設では、特定のクレジットカードを提示するとバスタオル1枚が無料で貸し出されるサービスがあったという。女性は髪が多くて長いため、無料分だけでは足りないと判断。あらかじ