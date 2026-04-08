飲食店で“お客様は神様”を自称する客ほど、タチの悪いものはない。そんな勘違い客を店長が見事に撃退したというエピソードが寄せられた。東京都の50代男性（事務・管理／年収1200万円）は、つい先日、友人と訪れた居酒屋で遭遇した迷惑客のエピソードを振り返った。そこは決して格安店というわけではないが、店の奥の方にかなり騒がしい集団がいたという。「俺は客だぞ！お客様は神様なんだろ！」あまりの騒がしさに男性らも「も