外食中に非常識な客と居合わせると、せっかくの食事も台無しになってしまう。佐賀県の30代女性（不動産事務／年収450万円）は、ある個人経営の飲食店に入ったときの理不尽な体験を明かした。女性が注文した料理を食べ始めた時のことだ。「近くの席の人（おそらく常連・外国人）が、YouTubeのライブ配信のようなことをし始めました」（文：篠原みつき）「私には何の断りもなくです」突然始まった撮影に、女性が驚いたのは言うまでも