会社の上司や同僚と、仕事の進め方でぶつかることは誰にでもあるだろう。投稿を寄せた60代男性が遭遇したケースでは、相手がクビになる事態にまで発展したという。男性が、某大手通信会社の「事務系統合システム刷新プロジェクト」に関わっていた時のこと。「一つのビルに数千人が缶詰め」になるほどの巨大プロジェクトだったようで、それゆえに足並みをそろえるだけで一苦労だった。「基本設計が詰め切れ無いままで見切り発車」グ