先行き不透明な今の時代。平均以上の年収があっても無駄な出費を限界まで削っている、という人は意外と多い。投稿を寄せた大阪府の60代男性（専門職／年収800万円）は仕事柄出張が多いというが、出先ではストイックすぎる節約生活を送っている。出張の夕食はスーパーで「まるままのレタス」を調達「１週間の出張では、夕食は外食せず、近くの食品スーパー（コンビニは高いのでほとんど利用しません）で、まるままのレタス（カット