組織のルールが厳格であればあるほど、現場の緩みを見た瞬間の脱力感は凄まじいものがある。投稿を寄せた40代男性は、自衛隊や原発といった機密性の高い案件に関わる部署へ異動した際、あまりに「アホらしい」実態を目の当たりにすることになった。「PCで私的な旅行の検索を行うなどやりたい放題」異動にあたって男性を待ち受けていたのは、執拗なまでの「セキュリティ教育」だった。部署がインシデントを起こした直後だったことも