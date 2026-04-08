求人票によくある「正社員登用あり」という言葉。それに釣られて中途入社したものの、あまりの実績の少なさに呆れ果てたという体験談が寄せられた。東海地方の50代女性の職場は市の給食センターで、施設を建て直すタイミングで外部委託に切り替わることになった。その際に出された求人を見て、女性を含む多くのスタッフが委託業者の契約社員へ移籍したという。（文：篠原みつき）「悪い話では無いな」と思いきや……女性は当時の求