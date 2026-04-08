１９９９年９月１５日、ハワイ・ワイキキ沖。報道陣を乗せた豪華客船に向かって、５人の少年を乗せたクルーザーが猛スピードで向かってきた。客船に乗り込んできたのは、ジャニーズＪｒ．（当時）の大野智（１８）、櫻井翔（１７）、相葉雅紀（１６）、松本潤（１６）、二宮和也（１６）＝年齢はいずれも当時＝。相葉は「嵐の頭文字が日本では五十音順、外国ではＡＢＣ順のトップにくる、とにかく一番頂上に立ちたいということで