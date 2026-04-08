◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）良血アランカールが、チューリップ賞３着からの逆転を狙う。最終追い切り前日の７日は栗東・坂路をゆったりと登坂。斉藤崇調教師は「（１週前追い切りは）しまいの反応が良かったですし、心配なく向かえそうです」と手応えをつかむ。チューリップ賞は進境を示した一戦だ。新馬戦、野路菊Ｓ、阪神ＪＦはいずれも最後方からの追走。しかし前回は馬群につい