巨人が鬼門のマツダで悔しい黒星スタートとなった。強風の影響もあり３失策。先発のウィットリー投手が浴びた２本の２ランもいずれも四球からと、ミスから失点を重ねて敗れた。それでも打線は７回に４連打で意地の２得点。４回にも足を絡めた見事なチャンスメイクもあった。この模様をスポーツ報知の公式YouTube「報知プロ野球チャンネル」がラジオ形式の動画で報じた。現役記者の３人が東京・両国の撮影スタジオからリポー