アイドル級のルックスが話題となっている女子プロゴルファーの吉田鈴（りん、２２）が、８日までに自身のインスタグラムを更新し、花見ショットを披露した。吉田は「お花見へ行ってきました」と書き出すと、満開の桜に包まれながら、黒のカーディガンを羽織ったモノトーンコーデで春をおしゃれに楽しむ、花見ショットを披露した。また、「４階建の巨大スタバが春仕様でかわいかった」とつづり、充実したプライベートの様子を