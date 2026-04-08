【ロンドン共同】英メディアは7日、米国の黒人ラッパー、イェ（旧名カニエ・ウェスト）氏が英国への入国を拒否されたと報じた。反ユダヤ主義的な言動で物議を醸しており、英内務省が「公共の利益に資さない」として認めなかった。イェ氏を目玉にロンドンで7月開催予定だった野外音楽祭「ワイヤレス・フェスティバル」は7日、中止を発表した。イェ氏は6日に電子渡航認証を申請し認められなかったという。これまでに「HeilHitl