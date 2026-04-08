4人組グループ・Aぇ! groupの末澤誠也が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』の「全国早押しクイズ 新学期！春の学校スペシャル」に超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部とともにゲストとして出演する。【写真】かまいたち山内の罠にかかる超ときめき◆（ハートマーク）宣伝部今回は学校にまつわる珍しい特徴を紹介し、それにまつわるクイズを出題。鹿児島・種子島の高校では、遠方から通う