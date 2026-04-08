【ブンデスリーガ】レヴァークーゼン 6−3 ヴォルフスブルク（日本時間4月4日／バイアレーナ）【映像】シュートを放つ瞬間→相手に異変（実際の様子）レヴァークーゼンに所属するスペイン代表DFのアレハンドロ・グリマルドが、異次元のシュート技術でゴールを奪った。レヴァークーゼンは日本時間4月4日、ブンデスリーガ第28節でヴォルフスブルクと対戦。グリマルドは左ウイングバックとして先発出場すると、1点ビハインドで迎えた3