7日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、古信楽の壺が登場。”衝撃値”の鑑定額にスタジオは拍手に沸いた。【写真】”驚愕値”に歓声が上がった”奇跡”古信楽の壺福島県在住の依頼人。2011年の東日本大震災で沿岸部にあった自宅が全壊。内陸の娘の家に出かけていたため命は無事だったが、自宅の様子を見に戻ると、骨組みだけの姿になっていた。そんな依頼人の”お宝”は、骨董好きの父が一番