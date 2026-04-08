＜MV Chart Forcus＞ 毎週更新される「YouTube Music Charts」ウィークリー ミュージック ビデオ ランキングより、MVをはじめとした音楽関連の新着動画から上位10作品／楽曲を取り上げ、ランキング化＆レビューしていく連載「MV Chart Focus」。3月27日～4月2日のウィークリー新着のTOP10は以下の通り（※1）。 （関連：【映像あり】デビュー1周年を迎えたHANA