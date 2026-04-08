５日の３軍戦で負傷交代していた巨人の吉川尚輝内野手（３１）が７日、Ｇ球場でキャッチボールやノック、打撃練習を行い「しっかり状態を確認できてよかった」と、軽症を強調した。吉川は昨年１０月に両股関節手術。５日の３軍の航空自衛隊千歳戦（Ｇ球場）で「１番・二塁」で１７５日ぶりに実戦復帰した。しかし、３回無死一塁の守備で一塁にベースカバーに入り、送球を捕球した際、打者走者に左腕が持っていかれる形となり、