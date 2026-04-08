元モーニング娘。でタレントの市井紗耶香（４２）が７日までに自身のＳＮＳを更新。４人の子どものうち２人が社会人になったことを明かした。市井はインスタグラムで「我が家もそれぞれ進級、就職…と新たな春を迎えました」と書き始めると、「就活の子やひと足早く就職が決まり物件選びから２０２６年開始してから今日という日までほんとうにあっという間で…新社会人と言えど分からなくてあたりまえ一緒に諸々お役所さん