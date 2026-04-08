イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】イスラエル軍は7日、イランの首都テヘランなど各地にある鉄道施設を攻撃した。ネタニヤフ首相は声明で線路や橋を攻撃したとし「イラン革命防衛隊が武器輸送に使用していた」と主張した。イランへの打撃を強めるとしており、攻勢をさらに激化させる構えを見せている。一方、イランのタスニム通信は7日、軍事筋の話として、トランプ米大統領が発