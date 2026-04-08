【ワシントン共同】米メディアは7日、少女らの性的人身売買罪で起訴され自殺した富豪エプスタイン氏との関係を巡り、マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏が6月10日に下院監視・政府改革委員会で証言すると報じた。