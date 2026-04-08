巨人先発のウィットリーは６回５失点で敗戦投手。来日２度目の先発登板も白星を手にできなかった。４回にファビアン、５回に大盛と２本の２ランを許した。来日初登板だった３月３１日の中日戦はサノーにソロ本塁打を献上。２試合の失点内訳を見ると月・日＝回結果３・３１中＝（２）サノー［本］［１］（５）田中［安］［１］４・７広＝（４）ファビアン［本］［２］（５）大盛