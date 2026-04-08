RIZINガールでモデルの花乃衣美優（26）が7日、自身のインスタグラムを更新。「可愛いに囲まれた」ことを報告した。「幸せ空間」とつづり、サンリオキャラクター「キティ」のぬいぐるみに囲まれたショットを公開した。黒のジャージー風トップスに、黒いミニスカートをコーディネートし、スラリと伸びる脚線美も披露。キティのカチューシャもつけ「だいのキティ好き」と笑顔があふれた。ファンやフォロワーからも「可愛いねぇ〜」「