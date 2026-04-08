九州新幹線「つばめ」が8日未明、一般公開を前に、福岡市の博多港から博多駅前広場まで移送されました。■荒木大輔カメラマン「午前2時です新幹線つばめが博多駅に向けて出発しました」九州新幹線「つばめ」は8日午前2時ごろに博多港を出発しました。この車両は2016年4月14日に発生した熊本地震で脱線、被災し、その後、約10年間保管されていました。JR九州は、ことし九州新幹線が全線開業15周年を迎えることから、沿線の人たち