北京市生態環境局が先ごろ発表した「2025年北京市生態環境状況公報」によると、昨年、同市の大気の質は改善し続け、微小粒子状物質（PM2．5）の年間平均濃度が初めて「30」を下回った。大気の質が「優良」だった日数は311日で、その割合は初めて85％を超えた。人民網が伝えた。2025年、北京市のPM2．5の年間平均濃度は前年比11．5％減少の1立方メートル当たり27．0マイクログラムで、観測史上、最良の水準に達した。その他の物質の