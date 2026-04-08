懐かしの「FTR」を彷彿とさせるトラッカースタイルホンダのタイ現地法人であるタイホンダマニュファクチュアリングカンパニー・リミテッドが生産した車両の輸入販売を行うシルバーバックは、限定車「MONKEY FTR 125（モンキー・エフティーアール125）」の仮予約を開始しました。ベースとなっている「モンキー125」は、初代モデル「モンキーZ50M」から続く「シンプル」、「コンパクト」、「愛らしさ」といった不変的な魅力を継