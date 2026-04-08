28年前の4月7日、新潟空港から韓国に向かったのを最後に行方が分かっていない特定失踪者の中村三奈子さん。母・クニさんが7日、空港の利用者に情報提供を呼びかけました。 アゲハチョウが指先に止まり、笑顔を見せる女の子…3歳の中村三奈子さんです。【三奈子さんの母・中村クニさん】「本当にこれは、あの子の声が耳元に聞こえてくるような、今でも聞こえてくるような感じがするが、もう46歳になっているから」北朝鮮による拉致