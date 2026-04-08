新潟県内のJAで農家のコメ作りの技術向上を支援する取り組みが今年も始まりました。JAえちご中越がおととしから始めた『稲作塾』。次の世代を担う農家のコメ作りの技術向上や農家同士の交流を深めることを目的としていて、今年は24人が参加しています。1回目の4月6日は、丈夫でたくましい苗を育てる方法などを指導員が講義。農業用ハウスでは高温などにより苗が痛む“ヤケ苗”などを防ぐため、効率的に温度管理をする方法について