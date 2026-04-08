レイズは、７日（日本時間８日）の本拠でのカブス戦に先発が予定されていたドルー・ラスムセン投手が、夫人の第２子出産に立ち会うために戦列を離れ、メイソン・エングルト投手が先発すると発表した。昨季、初のオールスター戦に選出され１０勝をマークしたラスムセンは開幕のカージナルス戦に起用され勝利投手にこそなれなかったが５回１失点。４月１日のブルワーズ戦も５回を２失点と安定した成績でシーズンをスタートさせて