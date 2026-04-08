巨人の平山功太内野手（２２）が７日、地元・広島での“がい旋打デビュー”に意欲を示した。１軍に合流し、マツダで支配下契約会見に出席。８日以降に１軍登録される可能性があり「出られるか分からないですが、あしたから１本でもヒットを打ってうれしい思いをさせてあげたい」と観戦に訪れる予定の両親へ恩返しを誓った。真新しい背番号６９のユニホームに袖を通し、身が引き締まった。５日に吉報を受け「広島の場所でデビュ