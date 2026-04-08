俳優の村田雄浩（６６）が７日に自身のインスタグラムを更新し、妻で女優の村田映里佳（４６）との夫婦ショットを披露した。村田は「個人事務所になってからうちの奥さんが社長になってくれて、たまにマネージャーとして現場に来てくれるのですが…この日はとある映画の撮影があって…帰りに”サザコーヒーエキュート品川店”でコーヒーとモンブランをいただきました〜」とつづり、コーヒーとモンブランを囲みながら過ご