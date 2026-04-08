今日8日(水)は晴れて、東北から中国・四国にかけての広い範囲で花粉が大量に飛ぶでしょう。ピークの時期は間もなく終了する見込みですが、例年、ゴールデンウィーク頃までは飛ぶ所があります。広範囲で花粉の飛散量増加今日8日(水)は、全国的に晴れるでしょう。東北ではスギ花粉が、北陸や関東から中国・四国にかけてはヒノキ花粉が飛びやすくなります。広い範囲で、最も上のランクの「極めて多い」飛散量となるでしょう。花粉のピ