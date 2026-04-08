【経済指標】 【米国】 耐久財受注（速報値）（2月）21:30 結果-1.4% 予想-1.0%前回-0.5%（0.0%から修正）（前月比) 結果0.8% 予想0.6%前回0.3%（0.4%から修正）（輸送除くコア・前月比) 【発言・ニュース】 ＊トランプ大統領 トランプ大統領は、「１つの文明全体が今夜滅び、二度と戻ることはないだろう」とＳＮＳに投稿。さらに「そうなってほしくはないが、恐らくそうなる」とも付け加えた