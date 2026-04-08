見上愛と上坂樹里がダブル主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』が3月30日からスタート。早くも話題沸騰の本作だが、第2週の予告に登場し、SNSで注目を集めた出演者がいる。双子お笑いコンビのザ・たっち（たくや、かずや）である。 参考：『風、薫る』第8話、直美（上坂樹里）が炊き出しに向かう途中で捨松（多部未華子）に出会う 本作は、生きづらさを抱えた一ノ瀬りん（見上愛）と大家直美（上坂樹里）が、当