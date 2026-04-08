■Ｓクリプトエ 118円(+30円、+34.1％) ストップ高 エスクリプトエナジー [東証Ｓ]がストップ高。同社は7日、系統用蓄電池事業に関し、東京ガス [東証Ｐ]との間でアグリゲーター委託契約を締結すると発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。山口県周南市での「SCE長州周南蓄電所」の建設工事を着工することにあわせての契約締結となる。契約に基づき東ガスが提供する運用最適化システムを活