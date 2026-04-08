札幌・北警察署は7日、暴行の疑いで札幌市北区に住む会社員の男（49）を現行犯逮捕しました。男は7日午後5時半過ぎ、札幌市北区の自宅一室で、10代前半の息子の下腹部を足で2回蹴った疑いが持たれています。警察によると息子本人から「父親から蹴られた。けがはない」と110番通報が入ったことで事件を認知したということです。調べに対して男は「蹴ったことは間違いない」と容疑を認めているということです。警察は2人の間に何らか